La verità sconcertante di Dayane Mello: “Nessuno sa cosa c’è dietro” | Il suo racconto è da brividi (Di domenica 31 luglio 2022) Dayane Mello ha deciso di rompere il silenzio sui social e spiegare cosa si nasconde dietro la sua ultima clamorosa decisione L’ex gieffina Dayane Mello (screenshot Twitter)L’ex gieffina Dayane Mello in questi giorni è tornata al centro del gossip. Prima per una presunta storia d’amore con Boro Boro: i due hanno pubblicato tutta una serie di stories su Instagram piuttosto ambigue. In aggiunta, in queste ore la modella brasiliana ha sferrato un clamoroso attacco social nei confronti di Giulia De Lellis. Secondo il suo punto di vista, l’ex corteggiatrice avrebbe sfruttato un argomento delicato per farsi pubblicità. Alle sue parole la diretta interessata ha scelto di non replicare ma da parte degli utenti social non sono mancate le accuse. Per questo ... Leggi su specialmag (Di domenica 31 luglio 2022)ha deciso di rompere il silenzio sui social e spiegaresi nascondela sua ultima clamorosa decisione L’ex gieffina(screenshot Twitter)L’ex gieffinain questi giorni è tornata al centro del gossip. Prima per una presunta storia d’amore con Boro Boro: i due hanno pubblicato tutta una serie di stories su Instagram piuttosto ambigue. In aggiunta, in queste ore la modella brasiliana ha sferrato un clamoroso attacco social nei confronti di Giulia De Lellis. Secondo il suo punto di vista, l’ex corteggiatrice avrebbe sfruttato un argomento delicato per farsi pubblicità. Alle sue parole la diretta interessata ha scelto di non replicare ma da parte degli utenti social non sono mancate le accuse. Per questo ...

FraterVentus : @borghi_claudio Questi mentono addossando le loro responsabilità ad altri con una facilità sconcertante. Ci vuole u… - starwarsnewsit : Star Wars: svelata una verità sconcertante su Yoda e l'Ordine 66 - - AlexanderVAT69 : @AnnaCunsolo2 @_Nico_Piro_ Ignorare questa banale verità è sinceramente sconcertante - Sigfrido007 : RT @11Giuliano: Ma in quanti sono: 'Malore improvviso', è ecatombe in Italia tra i giovani. Le ultime 48 ore sono state un Mentre il minist… - RosarioP70 : RT @11Giuliano: Ma in quanti sono: 'Malore improvviso', è ecatombe in Italia tra i giovani. Le ultime 48 ore sono state un Mentre il minist… -