La Traviata arriva nel metaverso grazie all’associazione Cieli Vibranti

Cieli Vibranti, associazione culturale bresciana, promuove attività di vario genere: convegni, conferenze, concerti, spettacoli teatrali, installazioni visive. L'intento programmatico è di potenziare forme nuove di cultura, produrre idee, sperimentare vie inesplorate, riflettere sul lascito del passato riproponendolo in forme diverse dalle solite. Fondamentale è il ricorso alle risorse dell'informatica, e in genere alle tecnologie più avanzate. L'arte non si alimenta della sola tradizione, sostiene il direttore artistico Fabio Larovere, ma deve tener conto dei cambiamenti che il tempo, l'evoluzione della società, i nuovi mezzi di comunicazione comportano. Di recente Larovere ha ideato con Andrea Faini una Traviata Virtual Reality, primo esperimento di opera lirica pensato per il metaverso: in questo progetto, singole ...

