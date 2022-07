La Superlega verso un accordo Si giocherà un campionato europeo - Sport - quotidiano.net

(Di domenica 31 luglio 2022) Aleksander Ceferin, 54 anni, dal 2016 è alla guida dell'Uefa Lasi farà, ma sotto l'egida dell'Uefa. I contorni della clamorosa conclusione della vicenda si vanno via via definiendo e di ...

hiklet1 : RT @hiklet1: @andrea__natali In Italia la maggioranza dei tifosi ama la superlega e ritiene che le big debbano fare le big e le provinciali… - hiklet1 : @andrea__natali In Italia la maggioranza dei tifosi ama la superlega e ritiene che le big debbano fare le big e le… -

Agenzia ANSA

Se la sentenza dovesse essere favorevole ai promotori della, Ceferin sarà all'angolo: dovrà accettare un'organizzazione parallela ed astenersi dalle tanto ostentate minacce di esclusione ...Ma il sostegno allaaraba, soprattutto, ha creato molti malumori. Ad esempio tra i familiari delle vittime dell'11 settembre , che nelle scorse ore hanno mostrato il loro disappuntol'... Stenson verso Superlega araba, rischia la Ryder '23 da capitano - News La Superlega si farà, ma sotto l’egida dell’Uefa. I contorni della clamorosa conclusione della vicenda si vanno via via definiendo e di certo il torneo negli States con Real, Juventus e Barcellona ha ...Golf, Trump sulla Superlega araba: “Presto probabilmente avrà tutti i migliori”. by Alessio Vinciguerra. Donald Trump - Foto di Gage Skidmore CC BY-SA 2.0. Il Trump National Bedminster farà da palcosc ...