La scelta suicida dei grillini sul doppio mandato | il trionfo della stupidità

(Di domenica 31 luglio 2022) Doverosa premessa: gli eletti dovrebbero essere sempre superiori agli elettori. Non uguali. Superiori. Nel 431 a. C. Pericle raggiunge lo zenithdemocrazia col famoso discorso agli ateniesi: «Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenze di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito. Qui ad Atene noi facciamo così». Aveva ragione. Uno vale uno, anche un po' sticavoli. Col M5S , qui, se non il governo dei migliori serviva almeno un governo dei meno peggio. Sicché, il fatto che oggi il presidenteCamera Fico , la vicepresidente del Senato Taverna («Ahò, mo' li sfonnamo», è rimasta sfonnata lei...) gli ex ministeri Bonafedee Fraccaro , l'ex reggente Crimi , perfino l 'ex sindaca Raggi , vengono decapitati dalla mannaia del limite inderogabile del ...