La Salernitana perde con l’Adana e batte la Reggina (Di domenica 31 luglio 2022) Va all’Adana Demirspor il primo Trofeo Angelo Iervolino. Una vittoria a testa con i granata che hanno perso con i turchi e battuto la Reggina ma non è bastato. La squadra di Montella, grazie alla differenza reti ha alzato la coppa. Per la Salernitana luci e ombre, come normale sia in questo periodo dell’anno. I granata sono scesi in campo nel secondo match della serata sfidando l’Adana Demirspor di Montella. Con Motoc in difesa, Boultam esterno di centrocampo a destra, Nicola ha lanciato subito Bonazzoli in coppia con Botheim. L’inizio del match è sembrato la triste prosecuzione della notte contro l’Udinese. Dopo sei minuti, sfruttando due errori difensivi i turchi si sono portati subito sul doppio vantaggio con le reti di Onyeruku e Assombalonga. La Salernitana, però, non si è persa d’animo reagendo ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 31 luglio 2022) Va alDemirspor il primo Trofeo Angelo Iervolino. Una vittoria a testa con i granata che hanno perso con i turchi e battuto lama non è bastato. La squadra di Montella, grazie alla differenza reti ha alzato la coppa. Per laluci e ombre, come normale sia in questo periodo dell’anno. I granata sono scesi in campo nel secondo match della serata sfidandoDemirspor di Montella. Con Motoc in difesa, Boultam esterno di centrocampo a destra, Nicola ha lanciato subito Bonazzoli in coppia con Botheim. L’inizio del match è sembrato la triste prosecuzione della notte contro l’Udinese. Dopo sei minuti, sfruttando due errori difensivi i turchi si sono portati subito sul doppio vantaggio con le reti di Onyeruku e Assombalonga. La, però, non si è persa d’animo reagendo ...

