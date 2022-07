gemin_steven98 : RT @ilpost: La prima ricostruzione dell’omicidio di Alika Ogorchukwu - ilpost : La prima ricostruzione dell’omicidio di Alika Ogorchukwu - PAOLAMALACRIDA : RT @fabius10scudi: Dal titolo sembra che sia un incidente di equitazione, ma... «Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo abbia accusa… - fabius10scudi : Dal titolo sembra che sia un incidente di equitazione, ma... «Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo abbia a… - rotaruchristina : RT @rtl1025: ??Commerciante #cinese è morto dopo essere stato aggredito a colpi di martello nel suo negozio in provincia di #Avellino. Seco… -

Un ventenne, Matteo Fazio, è rimasto ferito mortalmente nelle campagne tra Bronte e Adrano mentre stava eseguendo dei lavori in un fondo agricolo di famiglia. Secondo unasarebbe stato travolto da un masso per il cedimento di parte del terreno mentre il padre, di 56 anni, stava muovendo il loro trattore. E' stato il genitore a soccorrere il figlio e ...Travolto da un masso mentre lavorava assieme al padre nel proprio fondo agricolo. Un ragazzo di vent'anni è morto nelle campagne tra Bronte e Adrano. Secondo unasarebbe stato travolto da un masso per il cedimento di parte del terreno mentre il padre, di 56 anni, stava muovendo il loro trattore. = '1659251850' AND banner_sld = 'marsala' AND ...Rinviata dal marzo scorso, dovrebbe essere finalmente convocata la Conferenza Intergovernativa. I lavori del Vallo finanziati da fondi messi a disposizione dal Dipartimento Alpi Marittime ...BARI, 29/07/2022 - (ansa) Prima la scoperta di un raro tumore alle ossa, poi la ricostruzione di tre costole utilizzando due ...