La prima presidente donna in una scuola dell’Ivy League dopo oltre 250 anni di storia (Di domenica 31 luglio 2022) Il Dartmouth College, una delle più antiche e prestigiose università degli Stati Uniti, è pronto ad accogliere la sua prima presidente donna in assoluto: Sian Leah Beilock, attuale presidente del Barnard College. Secondo un comunicato stampa pubblicato la scorsa settimana dal Dartmouth, Beilock sarà il 19esimo presidente della scuola Ivy League, prima donna in carica nei suoi oltre 250 anni di storia. Assumerà l’incarico il 1° luglio 2023 e succederà a Philip J. Hanlon, che a gennaio ha annunciato che si sarebbe dimesso l’anno prossimo. “È naturalmente un immenso onore entrare a far parte di una delle istituzioni di istruzione superiore più prestigiose della nazione”, ha dichiarato ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 31 luglio 2022) Il Dartmouth College, una delle più antiche e prestigiose università degli Stati Uniti, è pronto ad accogliere la suain assoluto: Sian Leah Beilock, attualedel Barnard College. Secondo un comunicato stampa pubblicato la scorsa settimana dal Dartmouth, Beilock sarà il 19esimodellaIvyin carica nei suoi250di. Assumerà l’incarico il 1° luglio 2023 e succederà a Philip J. Hanlon, che a gennaio ha annunciato che si sarebbe dimesso l’anno prossimo. “È naturalmente un immenso onore entrare a far parte di una delle istituzioni di istruzione superiore più prestigiose della nazione”, ha dichiarato ...

Agenzia_Ansa : Biden è di nuovo positivo al Covid. Il presidente degli Stati Uniti non ha sintomi e non ricomincerà le cure con il… - elio_vito : Oggi il Senato non ha approvato un emendamento del M5S per la parità di genere, il partito di io sono una donna, so… - Agenzia_Ansa : Zelensky sul Mar Nero: 'Pronti a esportare, prima nave con carico di grano'. Il presidente ucraino supervisiona le… - icsicsxx : @TeresaBellanova Da quello che ho sentito è stato il presidente (sempre sia lodato) draghi che prima della votazion… - Siciliano741 : @Rastamit Mi spiace ma è forse la prima volta che concordo con lui. Ai 18enni non servno elemosine frutto di nuove… -