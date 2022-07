La misteriosa trama di Orphan Black | Echoes | Krysten Ritter è la nuova Tatiana Maslany?

Leggi su optimagazine

(Di domenica 31 luglio 2022) C’è davvero un enorme alone di mistero intorno a, anche adesso che il volto della protagonista è stato svelato. Sarà, l’ex Jessica Jones dell’omonima serie ma anche interprete di un ruolo drammatico in Breaking Bad. Un’attrice che non ha certo bisogno di presentazioni, mentre laserie ispirata asì. Perché finora non si è capito in che modo sarà collegata all’originale, se sarà una reiterazione di unaidentica o simile, se è possibile considerarla uno spin-off. Insomma si sa poco o nulla die l’annuncio dicome protagonista del nuovo format di AMC non ha ...