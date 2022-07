La Juventus perde i pezzi: infortunio anche per McKennie (Di domenica 31 luglio 2022) che ha saltato la gara col Real Madrid Come riportato da Juventusnews24, Weston McKennie non ha preso parte all’amichevole tra Real Madrid e Juve a causa di una lussazione alla spalla sinistra. Un infortunio scomodo che terrà fuori causa l’americano per diverso tempo: si prevede uno stop di circa 1/2 mesi, con rientro verso settembre. Altra tegola in casa bianconera dopo il lungo stop di Pogba. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) che ha saltato la gara col Real Madrid Come riportato danews24, Westonnon ha preso parte all’amichevole tra Real Madrid e Juve a causa di una lussazione alla spalla sinistra. Unscomodo che terrà fuori causa l’americano per diverso tempo: si prevede uno stop di circa 1/2 mesi, con rientro verso settembre. Altra tegola in casa bianconera dopo il lungo stop di Pogba. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ZonaBianconeri : RT @OggiSportNotiz2: #Allegri perde i pezzi a centrocampo: come stanno #Mckennie e #Pogba? #Juventus - juveziyad : RT @OggiSportNotiz2: #Allegri perde i pezzi a centrocampo: come stanno #Mckennie e #Pogba? #Juventus - OggiSportNotiz2 : #Allegri perde i pezzi a centrocampo: come stanno #Mckennie e #Pogba? #Juventus - Skysurfer72 : RT @giampdisan: Ogni partita si perde un uomo. A memoria non mi ricordo una serie così numerosa di infortuni in un paio di stagioni di fila… - Cucciolina96251 : RT @enzomarangio: L'infortunio di #McKennie rende ancora più impellente un intervento sul mercato per la #Juventus che perde anche un possi… -