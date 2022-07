La Juventus ko contro il Real Madrid, Allegri: “abbiamo affrontato la squadra più forte d’Europa” (Di domenica 31 luglio 2022) Continua la marcia di preparazione della Juventus in vista dell’inizio della stagione. La squadra di Massimiliano Allegri si candida ad un campionato di alto livello, la dirigenza è stata grande protagonista sul calciomercato e nuovi colpi sono in arrivo. I bianconeri continuano la tournée negli USA e nella notte è andata in scena una partita amichevole contro il Real Madrid, una delle squadre più forti in circolazione. La compagine di Carlo Ancelotti ha dimostrato grande qualità e la gara si è conclusa sul risultato di 2-0 con le reti di Benzema e Asensio. Allegri si è schierato con il tridente Di Maria, Vlahovic e Kean con Fagioli a centrocampo e Bremer in difesa. Il migliore dei bianconeri è stato il portiere Perin. Allegri ha analizzato così il ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 31 luglio 2022) Continua la marcia di preparazione dellain vista dell’inizio della stagione. Ladi Massimilianosi candida ad un campionato di alto livello, la dirigenza è stata grande protagonista sul calciomercato e nuovi colpi sono in arrivo. I bianconeri continuano la tournée negli USA e nella notte è andata in scena una partita amichevoleil, una delle squadre più forti in circolazione. La compagine di Carlo Ancelotti ha dimostrato grande qualità e la gara si è conclusa sul risultato di 2-0 con le reti di Benzema e Asensio.si è schierato con il tridente Di Maria, Vlahovic e Kean con Fagioli a centrocampo e Bremer in difesa. Il migliore dei bianconeri è stato il portiere Perin.ha analizzato così il ...

DiMarzio : .@juventusfc, le parole di #Allegri in vista dell'amichevole contro il #RealMadrid - DiMarzio : #Juventus | #McKennie non è sceso in campo nell’amichevole contro il #RealMadrid - DiMarzio : .@juventusfc: le parole di Massimiliano #Allegri dopo la sconfitta contro il @realmadrid - Tiarossi2 : RT @DiMarzio: #Juventus | #McKennie non è sceso in campo nell’amichevole contro il #RealMadrid - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Locatelli: 'Buon test contro il Real Madrid, ma dobbiamo tornare a vincere' -