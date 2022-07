Kumbulla vuole giocare, la Fiorentina ci prova ma richieste troppo alte (Di domenica 31 luglio 2022) Marash Kumbulla vorrebbe tornare ad essere protagonista in Serie A. La Fiorentina sembra sondare il terreno, ma la situazione non sembra potersi sviluppare per ora L’albanese ex Hellas Verona ha vissuto una stagione travagliata con la maglia della Roma. Nonostante abbia collezionato ben 28 presenze, José Mourinho lo ha sempre visto come una seconda scelta L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Marashvorrebbe tornare ad essere protagonista in Serie A. Lasembra sondare il terreno, ma la situazione non sembra potersi sviluppare per ora L’albanese ex Hellas Verona ha vissuto una stagione travagliata con la maglia della Roma. Nonostante abbia collezionato ben 28 presenze, José Mourinho lo ha sempre visto come una seconda scelta L'articolo

OnofrioFabbiano : @ildumba @IlgoldiDhorasoo Vuole un lungo secco incapace. Vikash me lo immagino Kumbulla fan - MarcoVioli5 : Aggiornamento #Kumbulla: in queste ultime ore per Marash si è parlato di un interesse di #Torino e #Fiorentina, ma… - erMolazza82 : @GiordanoSepi @Lu141074 @BryanCondor5 Ci vuole un titolare in difesa, il difensore del Manchester non lo sarebbe. A… - DanieleGianca : @NicoSchira Perché vuole Kumbulla Diawara e Shomurodov - alessandro95st1 : @MaiSolaMatic Felix lo avrei visto bene a Sassuolo per prendere Frattesi, ma l'oreficeria nero-verde non vuole sape… -