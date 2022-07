Kiev | circa 40 i missili lanciati oggi su Mykolaiv | Papa Francesco | l' unica cosa ragionevole è fermarsi e negoziare

Menegon68 : RT @ggramaglia: Ucraina: prigionieri morti sotto le bombe, scambio di accuseMentre si attende notizia della prima nave salpata da un porto… - DAmboldi : RT @Lukyluke311: Sono circa 200-220 mila le persone interessate al provvedimento. Kiev ha spiegato l’ordine col fatto che “non c’è un’adegu… - semeraro_g : RT @Lukyluke311: Sono circa 200-220 mila le persone interessate al provvedimento. Kiev ha spiegato l’ordine col fatto che “non c’è un’adegu… - ggramaglia : Ucraina: prigionieri morti sotto le bombe, scambio di accuseMentre si attende notizia della prima nave salpata da u… - watohal : RT @Lukyluke311: Sono circa 200-220 mila le persone interessate al provvedimento. Kiev ha spiegato l’ordine col fatto che “non c’è un’adegu… -

Turchia: 'La prima nave con il grano potrebbe partire lunedì'. Putin: la Russia proteggerà i confini marittimi con ogni mezzo ma permetterà visita Onu e Croce Rossa a ..."Stavo caricando il distributore delle bibite, eranole 6.30/6.40 quando mi si è avvicinata ... Conte Ha smantellato il M5S e fatto un suo partito. Bombe russe su Mykolaiv. Ucciso il più ...La guerra in Ucraina entra nel 158esimo giorno. Pioggia di missili russi su Mykolaiv: "La mia città sta diventando una seconda Mariupol", è il drammatico commento del capo del consiglio regionale dell ...Sono 40 i missili lanciati dalle forze russe sulla città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, in uno dei più grandi attacchi dall'inizio dell'invasione di Mosca ai danni dell'Ucraina. Lo ha detto in un ...