Kepa sempre più vicino, si aprono tre strade per il futuro di Meret (Di domenica 31 luglio 2022) Prosegue a gonfie vele la trattativa che può portare Kepa a vestire la maglia del Napoli. Gli azzurri si sono convinti a puntare con decisione su di lui e, nonostante le evidenti difficoltà che la trattativa presenta, stanno facendo di tutto per chiudere. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta, innanzitutto, i dettagli dell’affare, che dovrebbe chiudersi “stile Anguissa“. Il quotidiano poi racconta delle possibilità relative ad Alex Meret e sulle conseguenze che scaturirebbe la chiusura dell’affare Kepa. Meret (Getty Images) Meret, come ben sappiamo, è disposto a restare solo a patto di avere maggiore spazio. Le cose sembravano starsi evolvendo in questo senso dopo l’addio di Ospina e l’accelerata per le trattative per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023. Il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 31 luglio 2022) Prosegue a gonfie vele la trattativa che può portarea vestire la maglia del Napoli. Gli azzurri si sono convinti a puntare con decisione su di lui e, nonostante le evidenti difficoltà che la trattativa presenta, stanno facendo di tutto per chiudere. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta, innanzitutto, i dettagli dell’affare, che dovrebbe chiudersi “stile Anguissa“. Il quotidiano poi racconta delle possibilità relative ad Alexe sulle conseguenze che scaturirebbe la chiusura dell’affare(Getty Images), come ben sappiamo, è disposto a restare solo a patto di avere maggiore spazio. Le cose sembravano starsi evolvendo in questo senso dopo l’addio di Ospina e l’accelerata per le trattative per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023. Il ...

