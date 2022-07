Kepa sempre più vicino al Napoli, da definire solo i dettagli (Di domenica 31 luglio 2022) Il portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga sarebbe sempre più vicino al Napoli. Kepa Arrizabalaga potrebbe vestire la maglia del Napoli durante la prossima stagione. La … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 31 luglio 2022) Il portiere del ChelseaArrizabalaga sarebbepiùalArrizabalaga potrebbe vestire la maglia deldurante la prossima stagione. La … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AlfredoPedulla : La lista perfetta del #Napoli è: #Kepa, #LoCelso, #Raspadori e #Simeone. In qualche caso è pratica più che teoria,… - AlfredoPedulla : #Napoli, sempre più #Kepa, come già anticipato. Dialoghi fitti con il #Chelsea. È lui in cima alla lista - AlfredoPedulla : #Kepa vuole il #Napoli: si lavorerà sempre più per regalarlo presto a #Spalletti - ToniAzzurri : RT @ToniAzzurri: Su Kepa. Il portiere che nel 2018 fu preso dal Chelsea e strappato al Real Madrid era semplicemente spaziale. E infatti m… - SportHubOff : ?????? #Kepa sempre più vicino al #Napoli, in prestito. Il giocatore spinge per andare via dal #Chelsea e trasferirsi… -