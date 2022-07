Kate Middleton in catamarano e gli altri gossip del weekend (Di domenica 31 luglio 2022) La duchessa di Cambridge in visita alla storica città navale di Plymouth, il concerto di Jennifer Lopez a Capri, il matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto e tutti i gossip che (forse) vi siete persi nel weekend Leggi su vanityfair (Di domenica 31 luglio 2022) La duchessa di Cambridge in visita alla storica città navale di Plymouth, il concerto di Jennifer Lopez a Capri, il matrimonio di Enrico Brignano e Flora Canto e tutti iche (forse) vi siete persi nel

vogue_italia : Chi è Jack Schlossberg, l'erede di JFK - figlio di Caroline Kennedy - che sarà a fianco del Principe William e di K… - lordinata : In una seconda vita vorrei rinascere Kate Middleton ?? Voglio quei pantaloni ???? - supremanes : Immagina sposare un principe, essere la futura regina ed avere questo aspetto. Lei ha vinto la lotteria della vita.… - SimonaCroisette : RT @Bright_Star06: Kate Middleton riesce a essere bellissima e raffinata con qualsiasi cosa addosso e in qualsiasi occasione. ?? https://t.… - Bright_Star06 : Kate Middleton riesce a essere bellissima e raffinata con qualsiasi cosa addosso e in qualsiasi occasione. ?? -