Juventus umiliata in campo dal Real Madrid | il video fa il giro del mondo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 luglio 2022) Un secco 2-0, quello rimediato dallacontro ilnell'amichevole con cui i bianconeri hanno chiuso la loro torunée negli Stati Uniti. La squadra di Massimiliano Allegri ha sofferto, tantissimo, mettendo in evidenza alcune lacune: il risultato infatti poteva essere ben peggiore. I Blancos, infatti, hanno semplicemente dominato la partita. Ma a Pasadena è accaduto qualcosa che ha dell'incredibile: in unche rimbalza sui social, infatti, si vede come ilsi prenda gioco di alcuni bianconeri, soprattutto i giovani. Insomma, i Blancos fanno una sorta di torello per umiliare l'avversario. Un fatto piuttosto clamoroso e che, forse, spingerà la società ad intervenire ancora sul mercato (poiché anche Paul Pogba, fresco di ritorno, dovrà restare ai box a ...