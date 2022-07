Juventus, Perin: «Stiamo lavorando bene, ho visto grande disponibilità» (Di domenica 31 luglio 2022) Il portiere della Juventus Perin ha parlato al termine dell’amichevole persa contro il Real Madrid Mattia Perin, portiere della Juventus, ai canali ufficiali bianconeri ha parlato al termine dell’amichevole persa 2-0 contro il Real Madrid. LE PAROLE – «Stiamo lavorando bene, assorbendo un nuovo sistema di gioco, ho visto una grande disponibilità da parte di tutti. Il gruppo cresce, ci vuole tempo e partite come queste sono fondamentali, perché le amichevoli ormai non esistono più; di fronte a grandi avversari come il Real si vuole vincere sempre». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Il portiere dellaha parlato al termine dell’amichevole persa contro il Real Madrid Mattia, portiere della, ai canali ufficiali bianconeri ha parlato al termine dell’amichevole persa 2-0 contro il Real Madrid. LE PAROLE – «, assorbendo un nuovo sistema di gioco, hounada parte di tutti. Il gruppo cresce, ci vuole tempo e partite come queste sono fondamentali, perché le amichevoli ormai non esistono più; di fronte a grandi avversari come il Real si vuole vincere sempre». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

forumJuventus : Allegri pre #RealJuve: 'In porta gioca Perin, anche Vlahovic e McKennie dall'inizio, Cuadrado devo valutare' ??… - ZonaBianconeri : RT @MAX_ITA_LT_69: Pensieri sparsi su #RealMadridJuve (sto guardando ora il 1 tempo) #fagioli alla #Juventus può stare Non bisogna avere fr… - MAX_ITA_LT_69 : Pensieri sparsi su #RealMadridJuve (sto guardando ora il 1 tempo) #fagioli alla #Juventus può stare Non bisogna ave… - sportli26181512 : Juventus-Real Madrid, Allegri: 'Buon lavoro negli Usa, possiamo ancora crescere tanto': Le parole dell'allenatore b… - Profilo3Marco : RT @Peppe90898887: LOCATELLI - BREMER - PERIN le uniche note positive ?? VLAHOVIC E Co. non commentabili ????? #Juventus -