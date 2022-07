Juventus, l’obiettivo di mercato spegne le speranze: “Voglio rimanere qui” (Di domenica 31 luglio 2022) Uno dei calciatori seguiti dalla Juventus ha spento le voci di mercato attraverso un’intervista, durante la quale ha affermato di voler rimanere nel suo attuale club. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tra gli obiettivi di mercato della Juventus c’è anche quello di acquistare un nuovo attaccante che vada a rinforzare il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 31 luglio 2022) Uno dei calciatori seguiti dallaha spento le voci diattraverso un’intervista, durante la quale ha affermato di volernel suo attuale club. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tra gli obiettivi didellac’è anche quello di acquistare un nuovo attaccante che vada a rinforzare il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

lucapalladino93 : RT @STnews365: Juventus, l'obiettivo per l'attacco è Muriel. Il preferito dal club bianconero è il giocatore colombiano, con l'Atalanta che… - ZonaBianconeri : RT @AntoninoGarg: Sarà un campionato molto duro,l'obiettivo non è vincerlo per forza ma si dee lottare fino alla fine,a differenza dello sc… - AntoninoGarg : Sarà un campionato molto duro,l'obiettivo non è vincerlo per forza ma si dee lottare fino alla fine,a differenza de… - ZonaBianconeri : RT @STnews365: Juventus, l'obiettivo per l'attacco è Muriel. Il preferito dal club bianconero è il giocatore colombiano, con l'Atalanta che… - STnews365 : Juventus, l'obiettivo per l'attacco è Muriel. Il preferito dal club bianconero è il giocatore colombiano, con l'Ata… -