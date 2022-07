Juventus k o contro il Real Madrid | Allegri | «Abbiamo giocato fin quando possibile…»

(Di domenica 31 luglio 2022) L’allenatore dellaha analizzato la sconfitta in amichevoleilMassimiliano, allenatore della, ai canali ufficiali bianconeri ha analizzato la sconfitta per 2-0 in amichevoleilcon i gol di Benzema e Asensio. L’ANALISI – «Una buona partita, che conclude un bel lavoro di dieci giorni negli Stati Uniti.affrontato la squadra più forte d’Europa, finè stato possibile giocare lofatto, cercando di gestire i possessi e non buttare via la palla. Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi, possiamo ancora crescere tanto, ci sonori che devono rientrare». ...

