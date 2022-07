Juventus | infortunato anche McKennie | lussazione alla spalla

Leggi su sportface

(Di domenica 31 luglio 2022) Ancora una brutta notizia per laa centrocampo. Non solo lo stop di Pogba almeno per i primi mesi di campionato,lista degli indisponibili per l’avvio di Serie A si è aggiuntoWeston. Lo statunitense non è sceso in campo nell’ultima amichevole americana contro il Real Madrid per unasp. Si teme un mese ai box, uno stop che costringerà mister Massimiliano Allegri a trovare soluzioni alternative in mediana quando mancano due settimane all’avvio del campionato. SportFace.