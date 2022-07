Juve-Real Madrid LIVE: Vlahovic titolare, McKennie e Szczesny sono ko (Di domenica 31 luglio 2022) Ultimo capitolo della tournée statunitense per Juventus e Real Madrid. Le squadre di Max Allegri e Carlo Ancelotti si sfidano in questo... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Ultimo capitolo della tournée statunitense perntus e. Le squadre di Max Allegri e Carlo Ancelotti si sfidano in questo...

_Morik92_ : La mia esclusiva con Matteo #Rubinato, uno dei fondatori dello @JuveHollywood: 'Gran lavoro #Juve, li abbiamo fatti… - louyri : appena subito una molestia but here we are pronta per juve real - junews24com : Del Piero fa il tifo per la Juve: «Speriamo di sorridere» - VIDEO - - ilbianconerocom : Real Madrid-Juve LIVE: le formazioni UFFICIALI, c'è Vlahovic! La sorpresa di Allegri - Clicca qui per aggiornare la… - jason05_ : Nella chat vocale discord di @LiveBianconera la cronaca di Juve-Real Madrid -