Juve - Real | le pagelle | Perin il migliore per distacco 6 | 5 Di Maria | un passo indietro

juventusfc : 19' | Real Madrid in vantaggio, su calcio di rigore perfetto di Benzema. Peccato, la Juve nei primi minuti si era… - infoitsport : Questo Real è troppo forte: Benzema e Asensio piegano la Juve - peseroforever : RT @Boboj29: Real M.-Juve 46' Rudiger A. 63' Fernandez N. Hazard E. Asensio M. Camavinga E. Tchouameni A. Lucas Ceballos D. Vallejo J. Rod… - son_gobbo : Parecchio deluso e non mi consola il discorso che fosse solo un'amichevole estiva. Buona domenica a tutti ????????… - sportli26181512 : Juve-Real: Perin il migliore per distacco (6,5). Di Maria, un passo indietro: Juve-Real: Perin il migliore per dist… -

Intuisce l'angolo del rigore di Benzema ma non ci arriva, poi tre salvataggi di fila: il migliore per distacco. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi.Unameno brillante delle scorse partite, che per la prima volta in questa tournée non riesce a trovare il gol e ne incassa due., CHE PARTENZA Tra i bianconeri c'è il debutto stagionale di ...Dal 71' Rugani 6 – Fa il suo per proteggere la porta difesa da Pinsoglio negli ultimi minuti. Non a caso è lui a procurare il rigore del vantaggio del Real Madrid. I voti e i giudizi… Leggi ...Con una rete per tempo i 'Blancos' battono la squadra di Allegri al Rose Bowl Stadium di Pasadena: decidono il rigore di Benzema e il goal di Asensio.