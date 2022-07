(Di domenica 31 luglio 2022) Miraleme un futuro in bilico. Il centrocampista bosniaco, il cui nome era stato accostato allanegli ultimi giorni, per quello...

forumJuventus : (Cds) 'Mercato Juve? Dipende da Pogba. Proposti ai bianconeri anche Saul e Pjanic, a Torino si guarda a De Jong e F… - sportli26181512 : Juve, Pjanic può restare al Barcellona: la situazione: Miralem Pjanic e un futuro in bilico. Il centrocampista bosn… - manulazio9311 : @102Matteo1 @PerSaturno @AlessioBuzzanca @MarcoPrexy @spicciar @alessandro95st1 @SSLazioOrg @LazialiV @lazio_e… - Gianfranco_juve : @danilo_cara Il regista. Preferisci Pjanic? Saresti uno su 100 a suo favore. - FabioLasmano : @AutumnOnJupiter @One92Tava @pisto_gol folli su giocatori inutili, o dirigenti che accordano, come nel caso da te c… -

Juventus, si complica: Xavi pensa di trattenerloIl grosso dubbio invece, riguarda appunto. Il bosniaco, che sembrava certo di partire, si sta facendo apprezzare nel corso di questa ...Stiamo parlando di Miralem. Il centrocampista ritornato a Barcellona aprirebbe a braccia aperte un grande ritorno sotto la Mole ma ad una condizione precisa: l'addio di Arthur.Miralem Pjanic e un futuro in bilico. Il centrocampista bosniaco, il cui nome era stato accostato alla Juve negli ultimi giorni, per quello che sarebbe un grande ritorno, potrebbe restare al ...Napoli - Juventus è già iniziata: una sfida di mercato per arrivare a Miralem Pjanic, centrocampista che piace ad entrambe le compagini ...