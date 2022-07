Juve | due assenze certe per la prima di campionato

_Morik92_ : #Paredes e #Muriel sono i due nomi più caldi #Juve. E per Arthur-Valencia, ci saranno nuovi contatti nella prossima… - juventusfc : #BornOnThisDay Con la Juve, due volte campione d'Italia ???? Helmut Haller?? - MarcoGuidi13 : Quando si dice che il mercato è dinamico… Se mi avessero detto due mesi fa che #Bremer sarebbe andato alla #Juve e… - stillers1971 : @benbarelliano @Milestemplaris @ArchilocoFe1983 @AdrianoPhenix Se hai 40 primavere e hai visto varie Inter vincenti… - DSss79 : @_Morik92_ Non ci cascate ….sono solo due nomi di copertura la verità non è questa la Juve lavora su altri nomi @juventusfc #Calciomercato -

Commenta per primo Si avvicina sempre di più l'avvio della nuova stagione di serie A. La Juventus affronterà il Sassuolo senza Rabiot e Kean che dovranno osservare un turno di squalifica....big dal Sassuolo, bisogna metterlo in conto . Tutti allora pensavamo a Scamacca , che è poi effettivamente partito, e a Berardi , il suo ultimo treno per la Champions, eterno promesso ae ...A fari spenti, a rilento, ma prosegue la trattativa tra Juventus e Valencia per il trasferimento di Arthur nella Liga spagnola. Secondo quanto riporta il Corrie ...Bianconeri sconfitti per 2 a 0. Ora il rientro in italia, tra 15 giorni l'esordio in campionato. Intanto si allunga la lista degli infortunati con Mckennie che starà fuori per un mese a causa della lu ...