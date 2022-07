Jurassic World: online il corto animato First Flight realizzato da Monster Movie (Di domenica 31 luglio 2022) Il collettivo Monster Movie ha realizzato il corto animato Jurassic World: First Flight, ambientato tra Il Regno Distrutto e Dominion. L'universo di Jurassic World è al centro di un cortometraggio animato, intitolato First Flight, realizzato dal collettivo di filmmaker e critici Monster Movie. online è ora possibbile vedere il risultato finale del tributo compiuto nei confronti della saga ideata da Steven Spielberg. Nel video si assiste quindi a quello che accade quando una giovane accetta una missione che la porta su un'isola, dove si ritrova ad affrontare una ... Leggi su movieplayer (Di domenica 31 luglio 2022) Il collettivohail, ambientato tra Il Regno Distrutto e Dominion. L'universo diè al centro di unmetraggio, intitolatodal collettivo di filmmaker e criticiè ora possibbile vedere il risultato finale del tributo compiuto nei confronti della saga ideata da Steven Spielberg. Nel video si assiste quindi a quello che accade quando una giovane accetta una missione che la porta su un'isola, dove si ritrova ad affrontare una ...

