Juan Jesus: “Questo match è servito per il campionato. Piatto preferito napoletano? Non è la pizza” (Di domenica 31 luglio 2022) Si è concluso con il risultato di 1-1 il match del Napoli contro il Maiorca, seconda amichevole del ritiro estivo di Castel di Sangro. Gli azzurri hanno disputato un buon primo tempo in cui ha trovato anche la rete del vantaggio con un rigore perfetto segnato da Victor Osimhen. Nella ripresa, invece, gli azzurri hanno dato l’impressione di avere meno cattiveria e il Maiorca ne ha approfittato per pareggiare i conti con la rete di Raillo, arrivata dopo un’altra indecisione di Alex Meret. Napoli Maiorca Ai microfoni del club, ha parlato anche Juan Jesus, entrato durante l’intervallo prendendo il posto del neo acquisto Kim Min-jae: queste le sue parole. “Volevamo vincere oggi, ma quest’amichevole ci è servita per mettere benzina per il campionato. Kim è un giocatore molto tecnico, lo ha dimostrato anche oggi. ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 31 luglio 2022) Si è concluso con il risultato di 1-1 ildel Napoli contro il Maiorca, seconda amichevole del ritiro estivo di Castel di Sangro. Gli azzurri hanno disputato un buon primo tempo in cui ha trovato anche la rete del vantaggio con un rigore perfetto segnato da Victor Osimhen. Nella ripresa, invece, gli azzurri hanno dato l’impressione di avere meno cattiveria e il Maiorca ne ha approfittato per pareggiare i conti con la rete di Raillo, arrivata dopo un’altra indecisione di Alex Meret. Napoli Maiorca Ai microfoni del club, ha parlato anche, entrato durante l’intervallo prendendo il posto del neo acquisto Kim Min-jae: queste le sue parole. “Volevamo vincere oggi, ma quest’amichevole ci è servita per mettere benzina per il. Kim è un giocatore molto tecnico, lo ha dimostrato anche oggi. ...

