Jova Beach Party, arriva Checco Zalone e canta “Angela” con Jovanotti. IL VIDEO (Di domenica 31 luglio 2022) Il Jova Beach Party è un festival aperto a ospiti e amici. La grande festa in musica di Jovanotti sulle spiagge italiane è arrivata a Barletta e ha visto salire sul palco una guest star d’eccezione: Checco Zalone. L’attore è stato ospite della prima serata pugliese dello spettacolo di Jovanotti mandando in visibilio la folla. Un ingresso, quello di Checco, anticipato da Lorenzo che ha intonato, con Giuliano Sangiorgi, anche lui ospite del concerto insieme all’immancabile Gianni Morandi, La prima repubblica, brano tratto dal film Quo vado? dello stesso Zalone. Lo spettacolo è proseguito con Lu pollu cusutu nculu, in cui Checco Zalone anni fa imitava proprio Jovanotti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Ilè un festival aperto a ospiti e amici. La grande festa in musica dinotti sulle spiagge italiane èta a Barletta e ha visto salire sul palco una guest star d’eccezione:. L’attore è stato ospite della prima serata pugliese dello spettacolo dinotti mandando in visibilio la folla. Un ingresso, quello di, anticipato da Lorenzo che ha intonato, con Giuliano Sangiorgi, anche lui ospite del concerto insieme all’immancabile Gianni Morandi, La prima repubblica, brano tratto dal film Quo vado? dello stesso. Lo spettacolo è proseguito con Lu pollu cusutu nculu, in cuianni fa imitava proprionotti e ...

enpaonlus : Jova Beach Party e le polemiche ambientaliste per la spiaggia di Fermo - la Repubblica - Non si ferma la protesta d… - greenMe_it : Tutti sapevano dei danni del Jova Beach Party delle spiagge del Fratino di Fermo, i documenti che lo provano - BarbascuraX : Comunque che dite, si iniziano a notare gli effetti del cambiamento climatico? Siccità, morie di uccelli, bombe di… - alpardu : RT @CollotMarta: Jova Beach Party: non solo lavoro gratuito fatto passare per volontariato, la tappa del prossimo 5 agosto a Fermo, nelle M… - FQMagazineit : Jova Beach Party, arriva Checco Zalone e canta “Angela” con Jovanotti. IL VIDEO -