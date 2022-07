JONR XQ02 è una lavapavimenti senza fili che fa bene il suo lavoro | la prova

Leggi su tuttoandroid

(Di domenica 31 luglio 2022)è un marchio abbastanza noto nel settore dei dispositivi per la cura e la pulizia della casa e di recente ha lanciato sul mercato una nuova, dalle ottime caratteristiche e dal bel design. Così, visto che ne avevo bisogno, non mi sono lasciato sfuggire la possibilità di prenderla e dopo averlata qualche settimana in giro per casa sono pronto a dirvi che cosa ne penso. L'articolo proviene da TuttoAndroid.