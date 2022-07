Jennifer Lopez a Capri tra gala di beneficienza, megayacht e pizza (Di domenica 31 luglio 2022) Jennifer Lopez è stata la star della serata LuisaViaRoma for Unicef che s'è svolta alla Certosa di Capri e che ha richiamato sull’isola vip e ospiti da tutto il mondo. Un evento con 950 ospiti sonoramente paganti (i tavoli da 12 di prima fila venduti a 250.000 euro) e vippissimi, col concerto privato che ha visto la cantante americana protagonista di questo primo show dopo il rinnovato amore con Ben Aflleck, l’uomo che tutti le invidiano. Un ritorno di mondanità in stile Dolce Vita. E si è parlato molto di lei in questi giorni e molto di questo evento benefico che ogni anno cresce di importanza e prestigio, organizzato da Tommaso Buti ma voluto e promosso da Andrea Panconesi, fiorentinissimo fondatore e presidente di LuisaViaRoma.com che ha già raccolto in sei edizioni oltre 12 milioni di euro per l’infanzia povera e in ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 31 luglio 2022)è stata la star della serata LuisaViaRoma for Unicef che s'è svolta alla Certosa die che ha richiamato sull’isola vip e ospiti da tutto il mondo. Un evento con 950 ospiti sonoramente paganti (i tavoli da 12 di prima fila venduti a 250.000 euro) e vippissimi, col concerto privato che ha visto la cantante americana protagonista di questo primo show dopo il rinnovato amore con Ben Aflleck, l’uomo che tutti le invidiano. Un ritorno di mondanità in stile Dolce Vita. E si è parlato molto di lei in questi giorni e molto di questo evento benefico che ogni anno cresce di importanza e prestigio, organizzato da Tommaso Buti ma voluto e promosso da Andrea Panconesi, fiorentinissimo fondatore e presidente di LuisaViaRoma.com che ha già raccolto in sei edizioni oltre 12 milioni di euro per l’infanzia povera e in ...

