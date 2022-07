Jeff Bridges protagonista di The Old Man, nuovo drama in arrivo su Disney+ (Di domenica 31 luglio 2022) Jeff Bridges è il protagonista di The Old Man, nuovo drama in arrivo su Disney+: basato sull’omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry, nel cast anche John Lithgow, Amy Brenneman, Alia Shawkat e Gbenga Akinnagbe Disney+ ha annunciato che la serie originale The Old Man, un nuovo avvincente drama con Jeff Bridges, arriverà in Italia il 28 settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. La serie debutterà con i primi due episodi dei sette che comporranno la stagione. Basata sull’omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry, The Old Man è incentrata sul personaggio di “Dan Chase” (Jeff Bridges) che, scappato dalla CIA decenni fa, vive nell’ombra da ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 31 luglio 2022)è ildi The Old Man,insu: basato sull’omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry, nel cast anche John Lithgow, Amy Brenneman, Alia Shawkat e Gbenga Akinnagbeha annunciato che la serie originale The Old Man, unavvincentecon, arriverà in Italia il 28 settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. La serie debutterà con i primi due episodi dei sette che comporranno la stagione. Basata sull’omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry, The Old Man è incentrata sul personaggio di “Dan Chase” () che, scappato dalla CIA decenni fa, vive nell’ombra da ...

