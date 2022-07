Irrinunciabile offerta Samsung Galaxy Watch 4 di oggi 31 luglio (Di domenica 31 luglio 2022) Un super sconto del 44% è stato applicato quest’oggi, domenica 31 luglio, all’ottimo smartWatch Samsung Galaxy Watch 4 con cassa da 40 mm. Il famosissimo orologio smart del colosso sudcoreano vede abbassare il suo prezzo ai minimi storici, regalando agli utenti la possibilità di sfoggiare al proprio polso un wearable capace di soddisfare tutte le personali richieste. Il dispositivo è disponibile in super offerta su Amazon al costo di 149,99 euro (invece di 269 euro di listino), nella versione italiana e in due colorazioni: Nero e Oro Rosa (Pink Gold). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. A questo punto, per chi fosse interessato, andiamo a ... Leggi su optimagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Un super sconto del 44% è stato applicato quest’, domenica 31, all’ottimo smart4 con cassa da 40 mm. Il famosissimo orologio smart del colosso sudcoreano vede abbassare il suo prezzo ai minimi storici, regalando agli utenti la possibilità di sfare al proprio polso un wearable capace di soddisfare tutte le personali richieste. Il dispositivo è disponibile in supersu Amazon al costo di 149,99 euro (invece di 269 euro di listino), nella versione italiana e in due colorazioni: Nero e Oro Rosa (Pink Gold). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e, per i clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. A questo punto, per chi fosse interessato, andiamo a ...

