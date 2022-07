“Inutile venire a prenderlo ora” così l’ambulanza alla figlia. E il padre 90enne muore nell’attesa di essere ricoverato (Di domenica 31 luglio 2022) Un altro caso di mala sanità. Mancanza di posti in ospedale, ambulanze che non arrivano e pazienti che muoiono nell’attesa. La morte fa naturalmente parte della vita. Ma morire perché non si ricevono le cure necessarie, è un’ingiustizia che nessuno dovrebbe subire, a nessuna età. Qualche giorno fa a fare le spese della mancanza di ambulanze è stato un bimbo di appena 7 anni, morto di Covid nell’attesa di essere trasportato in ospedale. Ora stessa sorte è toccata ad un signore di 90 anni di Lecce. Ansa/Matteo Corner/ARCHIVIOL’anziano non riusciva più ad alzarsi dal letto a causa di un improvviso indebolimento. Il medico di base gli aveva prescritto integratori e soluzione fisiologica da somministrarsi attraverso flebo per mantenere il giusto livello di idratazione ma aveva consigliato anche di effettuare, quanto ... Leggi su formatonews (Di domenica 31 luglio 2022) Un altro caso di mala sanità. Mancanza di posti in ospedale, ambulanze che non arrivano e pazienti che muoiono. La morte fa naturalmente parte della vita. Ma morire perché non si ricevono le cure necessarie, è un’ingiustizia che nessuno dovrebbe subire, a nessuna età. Qualche giorno fa a fare le spese della mancanza di ambulanze è stato un bimbo di appena 7 anni, morto di Covidditrasportato in ospedale. Ora stessa sorte è toccata ad un signore di 90 anni di Lecce. Ansa/Matteo Corner/ARCHIVIOL’anziano non riusciva più ad alzarsi dal letto a causa di un improvviso indebolimento. Il medico di base gli aveva prescritto integratori e soluzione fisiologica da somministrarsi attraverso flebo per mantenere il giusto livello di idratazione ma aveva consigliato anche di effettuare, quanto ...

