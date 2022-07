Inter, le indicazioni dopo il Lione: Lukaku c'è, difesa da sistemare - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di domenica 31 luglio 2022) Simone Inzaghi Milano, 31 luglio 2022 - Segnali confortanti dall'Inter nel test contro il Lione . A qualche errore difensivo di troppo, Skriniar è partito dalla panchina, la squadra ha risposto con un ... Leggi su quotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Simone Inzaghi Milano, 31 luglio 2022 - Segnali confortanti dall'nel test contro il. A qualche errore difensivo di troppo, Skriniar è partito dalla panchina, la squadra ha risposto con un ...

