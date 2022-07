Insigne sbaglia il rigore decisivo e il Toronto pareggia 0-0 col New England (VIDEO) (Di domenica 31 luglio 2022) È un destino amaro quello di Lorenzo Insigne con i calci di rigore. Se ne sono accorti anche a Toronto. L’ex capitano del Napoli ha fallito il rigore che avrebbe potuto consegnare al Toronto la vittoria contro il New England. Sarebbe stata una vittoria molto importante, che avrebbe tenuto aperta la possibilità di qualificarsi per i play-off. Il penalty assegnato è stato peraltro molto dubbio, il direttore di gara lo ha assegnato dopo aver visto e rivisto l’azione al Var. Finalmente all’81esimo Insigne è andato dal dischetto, ha calciato come al solito a incrociare, angolato, e il portiere è stato bravo a distendersi e a deviare. È finita così 0-0. In precedenza, Bernardeschi aveva colpito un palo un gran sinistro da fuori area. Insigne denied… ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022) È un destino amaro quello di Lorenzocon i calci di. Se ne sono accorti anche a. L’ex capitano del Napoli ha fallito ilche avrebbe potuto consegnare alla vittoria contro il New. Sarebbe stata una vittoria molto importante, che avrebbe tenuto aperta la possibilità di qualificarsi per i play-off. Il penalty assegnato è stato peraltro molto dubbio, il direttore di gara lo ha assegnato dopo aver visto e rivisto l’azione al Var. Finalmente all’81esimoè andato dal dischetto, ha calciato come al solito a incrociare, angolato, e il portiere è stato bravo a distendersi e a deviare. È finita così 0-0. In precedenza, Bernardeschi aveva colpito un palo un gran sinistro da fuori area.denied… ...

