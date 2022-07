Inondazioni in Kentucky: almeno 25 morti (Di domenica 31 luglio 2022) Le intense piogge in gran parte degli USA sudorientali questa settimana hanno causato Inondazioni devastanti, con le peggiori condizioni che hanno colpito il Kentucky. Il governatore del Kentucky ha riferito che ci sono almeno 25 morti. Inondazioni in Kentucky: cos’è successo? almeno 25 persone, tra cui quattro bambini, sono morte a causa delle Inondazioni provocate da Leggi su periodicodaily (Di domenica 31 luglio 2022) Le intense piogge in gran parte degli USA sudorientali questa settimana hanno causatodevastanti, con le peggiori condizioni che hanno colpito il. Il governatore delha riferito che ci sono25in: cos’è successo?25 persone, tra cui quattro bambini, sono morte a causa delleprovocate da

Billa42_ : Inondazioni in Kentucky: almeno 25 morti - gazzettamantova : Usa, emergenza in Kentucky per le inondazioni: il mare di fango visto dal drone Sono almeno otto i morti in Kentuck… - Quotidianinet : Inondazioni in Kentucky, 4 fratellini morti inghiottiti dall'acqua - rada_maja : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ????????Zelensky: fuggite da Donetsk. Odessa: navi con grano ancora ferme.????Iraq, assalto al parlamento dei… - mauriziocanetta : #permattinieri ????????Zelensky: fuggite da Donetsk. Odessa: navi con grano ancora ferme.????Iraq, assalto al parlamento… -