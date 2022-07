Iniziare a meditare | motivi e benefici

Leggi su dilei

(Di domenica 31 luglio 2022) Maggiore centratura Con la pratica della meditazione si guadagna in centratura e sensazione di essere al centro del proprio mondo, delle proprie azioni, della grande avventura che chiamiamo esistenza, che varia per ciascuno di noi. La maggiore centratura ci permette di effettuare le scelte migliori sapendo che nessuna ha un aspetto definitivo. Avere maggiore centratura significa anche conoscere meglio i propri difetti e pregi e quindi anche i propri limiti. Utile calma La calma va considerata come una risorsa spendibile che giova all’intero equilibrio bio-psico-fisico. Si tratta di una sorta di “superpotere” che permette di affrontare tutte le situazioni in modo agevole e fluido. L’ansia spesso aiuta, in minime dosi, a rendere al meglio, ma quando si accumula diventa stress negativo.aiuta a trovare la propria zona di quiete. Dialogo con se stessi Parlare con ...