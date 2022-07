Ingroia-Azione Civile | con Rizzo-Donato punta al polpettone populista

(Di domenica 31 luglio 2022) “”, il movimento di cui è presidente lancia “Uniti per la Costituzione” che si legge nel comunicato: “Come sempre negli ultimi dieci anni guarderà al mondo reale, alla società che soffre e che deve coalizzarsi, organizzarsi, ribellarsi contro questo Palazzo del Potere sempre più distante dai cittadini. Contro ogni forma di mafia e corruzione, per un’Italia più libera e sovrana, finalmente più Giusta e che sappia coniugare Sviluppo, Diritti, Lavoro, Libertà, Progresso e Legalità”. Segui su affaritaliani.it

Arrivano le elezioni e arriva lui, l'ex PM Antonioche puntuale come un cocomero estivo riciccia fuori 'civile' Arrivano le elezioni e arriva lui, l'ex PM Antonioche puntuale come un cocomero estivo riciccia fuori. '...Ma il problema è tutta la costellazione di partitini che galleggia nell'area:+Europa di ... comunista, Francesca Donato l'ex leghista no vax e l'ex Pm Antoniogiustizialista. Cosa ci ... Uniti per la Costituzione, nasce il nuovo progetto politico di Antonio Ingroia, Presidente e Fondatore di Azione Civile – Popolo per la Costituzione “La sofferenza del popolo e la rabbia sociale esploderà nel prossimo autunno che prevedo sarà caldissimo. Occorre dare una risposta ai cittadini" ...“La Regione Molise intervenga presso Ares Formazione Professionale per il pagamento delle spettanze ai corsisti”. E’ quanto chiede Nicola Lanza referente nazionale di Azione Civile, il movimento polit ...