Inghilterra-Germania oggi in tv: orario e diretta streaming finale Europei femminili 2022 (Di domenica 31 luglio 2022) Il programma, con l’orario e la diretta streaming di Inghilterra-Germania, finale degli Europei femminili 2022. Wembley sarà teatro dell’attesissima finale della rassegna continentale tra due potenze europee che da sempre dominano la scena calcistica internazionale. Inglesi e tedesche si affronteranno oggi, domenica 31 luglio, alle ore 18. La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 e in streaming su Rai Play e sul sito di Rainews. Sky invece metterà a disposizione della finale Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, oltre i servizi streaming su Sky Go e Now. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL REGOLAMENTO I TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Il programma, con l’e ladidegli. Wembley sarà teatro dell’attesissimadella rassegna continentale tra due potenze europee che da sempre dominano la scena calcistica internazionale. Inglesi e tedesche si affronteranno, domenica 31 luglio, alle ore 18. La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 e insu Rai Play e sul sito di Rainews. Sky invece metterà a disposizione dellaSky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, oltre i servizisu Sky Go e Now. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL REGOLAMENTO I TELECRONISTI SportFace.

sportface2016 : #WEURO2022, orario e come vedere in diretta la finale #InghilterraGermania - digitalsat_it : Finale Europeo Femminile Calcio | Inghilterra - Germania, diretta su Sky e NOW - sanzo_33 : RT @corradone91: Supercoppa praticamente ovunque. Tra oggi e domani: Inghilterra, Germania, Francia, Turchia, Olanda. Poi c'è l'Italia, che… - zazoomblog : LIVE Inghilterra-Germania calcio femminile Finale Europei 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -… - zazoomblog : Inghilterra-Germania calcio femminile Finale Europei 2022 oggi: orario programma tv streaming probabili formazioni… -