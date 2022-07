Inghilterra-Germania | finale Europei femminili | formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 luglio 2022) Il mondo del calcio femminile localizzato nel Vecchio Continente freme per l’attesa. La distanza che separa tutti gli appassionati e le appassionate del football in rosa sta per essere, ormai, colmata dall’incessante ticchettare delle lancette che albergano negli orologi. Oggi è il giorno della gloria continentale. Oggi delle donne, anzi calciatrici, potrebbero scalare la vetta di questo sport alzando al cielo di Londra il titolo di campionesse d’Europa. Due squadre rimaste in lizza, dueche si daranno battaglia a partire dalle ore 18:00 di questo ultimo giorno di luglio: inglesi contro tedesche. Chi vince si prende tutto. Ecco le ultime da, ladeglidi calcio 2022.: ...