(Di domenica 31 luglio 2022) Il, previsto dall' art. 81 del d.lgs 117/2017 , è stato finalmente regolamentato con il decreto n. 89 del 23 febbraio 2022, pubblicato lo scorso 14 luglio in Gazzetta Ufficiale, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche, con puntale specifica delle modalità per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società di tale incentivo. ...

: bonus per la collettività nel codice del terzo settore Il Social Bonus , è disciplinato dall' art. 81 del d.lgs 117/2017 , il quale lo definisce come "un credito d'imposta delle ...E' un problema che interessa tutte le categorie, i prestatori d'opera pubblici o privati, ... che l'espansione deriva dall'iniziativa, dal mantenimento die dalle prospettive di ... Incentivi sociali: l’animus del social bonus e l’intento del legislatore "Più che la cassa integrazione, incentivi per la climatizzazione e nuovi orari di lavoro": imprese scettiche sugli ammortizzatori sociali oltre i 35 gradi. Il docente: "Attenzione, le aziende rischian ...L’AQUILA – “Gli incentivi di NextAppennino per il rilancio economico e sociale dei territori colpiti dal sisma 2009 e 2016” è il titolo dell’incontro in programma il 1 agosto 2022 dalle ore 10,00, pr ...