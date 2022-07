In Ungheria l’ennesimo capolavoro di autolesionismo della Ferrari. Ne approfitta Verstappen (Di domenica 31 luglio 2022) In Ungheria va in scena l’ennesimo capolavoro di autolesionismo della Ferrari. Il muretto rovina un’altra corsa a Leclerc, che era partito dalla terza posizione e che dava l’impressione di poter vincere (anche abbastanza agevolmente) il Gran Premio. Questo fino al giro 40, quando il monegasco è stato richiamato ai box per montare la gomma bianca fredda. Una gomma che ha fatto enorme fatica ad entrare in temperatura. Nel giro di pochi giri, il monegasco è stato superato da Verstappen prima e da Russell poi, fino ad essere chiamato ai box, quindici giri dopo (al 55) per rimettere la gomma rossa. Una specie di ammissione di colpa da parte del team. Leclerc concluderà la gara al sesto posto, Verstappen la vincerà con una rimonta straordinaria (era partito ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022) Inva in scenadi. Il muretto rovina un’altra corsa a Leclerc, che era partito dalla terza posizione e che dava l’impressione di poter vincere (anche abbastanza agevolmente) il Gran Premio. Questo fino al giro 40, quando il monegasco è stato richiamato ai box per montare la gomma bianca fredda. Una gomma che ha fatto enorme fatica ad entrare in temperatura. Nel giro di pochi giri, il monegasco è stato superato daprima e da Russell poi, fino ad essere chiamato ai box, quindici giri dopo (al 55) per rimettere la gomma rossa. Una specie di ammissione di colpa da parte del team. Leclerc concluderà la gara al sesto posto,la vincerà con una rimonta straordinaria (era partito ...

