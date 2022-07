Impatto avvenuto per il razzo che minacciava la Terra | la storia si ripete

(Di domenica 31 luglio 2022) Alla fine il famosocinese, il Lunga Marcia 5B, ha impattato sulla, così come previsto dagli addetti ai lavori. Dopo ore con il fiato sospeso, il Long March è caduto sul nostro pianeta, precisamente nell’oceano Indiano.cinese, 31/7/2022 – Computermagazine.itNegli scorsi giorni era stato lanciato l’allarme in quanto il, o meglio i detriti del blocco da 23 tonnellate, sembrava destinato anche al nostro Paese, l’Italia, ma alla fine il pericolo è stato scongiurato, e soprattutto, lo stessonon ha creato alcun danno. Ad annunciare la ricaduta dello stesso è stato il comando spaziale degli Stati Uniti attraverso i propri canali social, e notizia poi confermata dalla China manned space agency cinese. Nel dettaglio i detriti sarebbero caduti in Malesia, in una zona vicino alla ...

Le Forze Spaziali americane hanno confermato che l'impatto è avvenuto alle 18,51 italiane. Il detrito spaziale, indicato con la sigla CZ-5B-Y3, è un frammento del razzo che il 24 luglio…