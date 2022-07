Ilary Blasi, ecco perché è così attiva su Instagram dopo l’addio a Totti (Di domenica 31 luglio 2022) Parlano gli amici di Ilary Blasi Da quando hanno annunciato la separazione ufficiale, Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati travolti da un ciclone mediatico. Tanti sono stati i gossip emersi sul conto della conduttrice e dell’ex Capitano della Roma. I due tuttavia non sono mai intervenuti per fare chiarezza sulla situazione, preferendo il silenzio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 31 luglio 2022) Parlano gli amici diDa quando hanno annunciato la separazione ufficiale,e Francescosono stati travolti da un ciclone mediatico. Tanti sono stati i gossip emersi sul conto della conduttrice e dell’ex Capitano della Roma. I due tuttavia non sono mai intervenuti per fare chiarezza sulla situazione, preferendo il silenzio L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - infoitcultura : Ilary Blasi piena di tatuaggi: ma è un trucco - infoitcultura : Ilary Blasi su Instagram: perché dopo l’addio a Totti pubblica foto di continuo - calciatorisocia : ??Ilary Blasi pronta a dire tutta la verità sulla separazione da #Totti: “Un’unica collega…” - RtTanzania : RT @LaPostinaCla: E comunque me lo merito anche io di essere triste in Tanzania come Ilary Blasi. -