Il solito vizio della sinistra: nasconde problemi e contraddizioni accusando i rivali (Di domenica 31 luglio 2022) Nell'orizzonte politico della sinistra si staglia la sconfitta elettorale e poiché si è assuefatta al potere, senza il conforto delle urne, il 25 settembre rappresenta una minaccia da esorcizzare, evocando il pericolo dispotico contro Giorgia Meloni e insinuando rapporti di subalternità fra Matteo Salvini e il Cremlino. È la narrazione routinaria della sinistra che oggi, dopo aver descritto per anni Silvo Berlusconi come l'infido "cavaliere nero", ripercorre la solfa dell'emergenza democratica, mutando bersaglio nel disperato tentativo di placare il verdetto elettorale. Sui presunti legami tra Salvini e la Russia il segretario del Pd, Enrico Letta, chiede chiarimenti, ventilando pressioni di Putin sulla Lega per far cadere il governo Draghi e indebolire il fronte occidentale. Eppure, i fatti dovrebbero suggerire ...

