Il Real Madrid ‘palleggia’ la Juve: Ancelotti alla Sarri – VIDEO (Di domenica 31 luglio 2022) La Juventus perde 2-0 contro i campioni d’Europa deal Real Madrid, gol di Benzema e Asensio. I bianconeri dopo il pareggio con il Barcellona perdono nettamente con la squadra di Carlo Ancelotti apparsa in una forma nettamente migliore rispetto a quella dei bianconeri. Davanti ad uno stadio tutto esaurito al Rose Bowl di Pasadena va in scena la sfida Real Madrid-Juventus. Una gara che gli uomini di Ancelotti hanno vinto meritatamente, dimostrando di aver già chiare le idee per la prossima stagione. Il Real Madrid vuole sempre dominare e lo fa anche nelle amichevoli, che magari contano poco ma che lanciano comunque dei segnali importanti per la stagione che sta per cominciare. La Juve in difesa, senza ... Leggi su napolipiu (Di domenica 31 luglio 2022) Lantus perde 2-0 contro i campioni d’Europa deal, gol di Benzema e Asensio. I bianconeri dopo il pareggio con il Barcellona perdono nettamente con la squadra di Carloapparsa in una forma nettamente migliore rispetto a quella dei bianconeri. Davanti ad uno stadio tutto esaurito al Rose Bowl di Pasadena va in scena la sfidantus. Una gara che gli uomini dihanno vinto meritatamente, dimostrando di aver già chiare le idee per la prossima stagione. Ilvuole sempre dominare e lo fa anche nelle amichevoli, che magari contano poco ma che lanciano comunque dei segnali importanti per la stagione che sta per cominciare. Lain difesa, senza ...

juventusfc : 19' | Real Madrid in vantaggio, su calcio di rigore perfetto di Benzema. Peccato, la Juve nei primi minuti si era… - tancredipalmeri : Juventus letteralmente messa in mezzo dal palleggio del Real Madrid: ogni singolo giocatore partecipa al possesso… - Gazzetta_it : Questo Real è troppo: Benzema e Asensio piegano la Juve - CrashGotDaSauce : RT @juumped9: mi dispiace ma se fai le 6 di mattina di sabato a luglio per guardare un'amichevole e poi lamentarti della sconfitta/del gioc… - jak_juventus : RT @juve_canal: ?????? Locatelli vs Real Madrid | Maestro ???? -