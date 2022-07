Il rapporto che ognuno coltiva con il fluire dell'esistenza è influenzato dallo Zodiaco (Di domenica 31 luglio 2022) “Per quanto tempo, è per sempre?” chiede Alice al Bianconiglio. E lui risponde: “A volte solo un secondo.” La percezione del tempo è variabile. C’è chi lo padroneggia, chi si fa invadere dall’ansia, chi sa gestirlo con equilibrio. “La rotazione del Sole attorno alla Terra” (per il modello astronomico geocentrico), Andreas Cellarius, 1660 (foto Ipa). Dipende anche dallo Zodiaco. Toro, Vergine e Capricorno non si fanno cogliere impreparati. Hanno i piedi piantati nella realtà e non subiscono il richiamo del passato. Guardarsi indietro rischia di distogliere dal qui e ora. «Il tempo è la moneta della tua vita. È l’unica che possiedi e che puoi decidere come spendere» conferma il poeta Carl Sandburg, nato il 6 gennaio sotto il segno del Capricorno. Più rapidi e disincantati nel cogliere il ... Leggi su iodonna (Di domenica 31 luglio 2022) “Per quanto tempo, è per sempre?” chiede Alice al Bianconiglio. E lui risponde: “A volte solo un secondo.” La percezione del tempo è variabile. C’è chi lo padroneggia, chi si fa invadere dall’ansia, chi sa gestirlo con equilibrio. “La rotazione del Sole attorno alla Terra” (per il moo astronomico geocentrico), Andreas Cellarius, 1660 (foto Ipa). Dipende anche. Toro, Vergine e Capricorno non si fanno cogliere impreparati. Hanno i piedi piantati nella realtà e non subiscono il richiamo del passato. Guardarsi indietro rischia di distogliere dal qui e ora. «Il tempo è la monetaa tua vita. È l’unica che possiedi e che puoi decidere come spendere» conferma il poeta Carl Sandburg, nato il 6 gennaio sotto il segno del Capricorno. Più rapidi e disincantati nel cogliere il ...

