Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è ancora davvero negativo al coronavirus (Di domenica 31 luglio 2022) Un nuovo test per il coronavirus a cui si è sottoposto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che aveva preso il Covid una decina di giorni fa, è risultato positivo, dopo che quattro test fatti precedenza avevano invece dato Leggi su ilpost (Di domenica 31 luglio 2022) Un nuovo test per ila cui si è sottoposto ilJoe, che aveva preso il Covid una decina di giorni fa, è risultato positivo, dopo che quattro test fatti precedenza avevano invece dato

Agenzia_Ansa : Biden è di nuovo positivo al Covid. Il presidente degli Stati Uniti non ha sintomi e non ricomincerà le cure con il… - fattoquotidiano : L'ex presidente degli industriali siciliani è stato condannato in Appello a 8 anni per associazione a delinquere fi… - AccademiaCrusca : Il presidente, il corpo degli accademici e tutti i dipendenti e i collaboratori della Crusca, della quale Serianni… - ilpost : Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è ancora davvero negativo al coronavirus - ciro_blunotte : @AureDeLaurentis buongiorno Presidente, sono napoletano di fuorigrotta. 69enne, sono orgoglioso di avere un preside… -