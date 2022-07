Il Pd blinda la vittoria di Meloni La stoccata di Renzi a Letta

Leggi su iltempo

(Di domenica 31 luglio 2022) Matteo, leader di Italia Viva, a tutto campo durante la puntata di Mezz'Ora in Più in onda domenica 31 luglio su Rai3. «Sono due anni e mezzo che mi dite che questo piccolo partito non conta niente ma con questo piccolo partito abbiamo mandato a casa Conte e abbiamo portato Draghi a Palazzo Chigi. Io sono quello che l'ha portato. Conte, Salvini e Berlusconi lo hanno mandato a casa un manipolo di persone capaci, riusciremo ad entrare anche nella prossima legislatura avremo la stessa forza con la quale abbiamo mandato a casa Salvini al Papeete e Conte - così il leader di Italia Viva, Matteo- Io non sto con Salvini ené con Fratoianni e Di Maio. Se gli schieramenti sono questi noi andremo da soli. Se al centro ci saranno anche altri a cominciare da Azione, Carlo Calenda ci sta pensando, noi lo rispetteremo. Altrimenti ...