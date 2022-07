Il palazzo è aperto alla vendita di un attaccante da £ 120 000 a settimana prima del giorno della scadenza

Leggi su justcalcio

(Di domenica 31 luglio 2022) Breaking: Il Crystal Palace èdi Christian Benteke quest’estate, secondo il giornalista di The Sun Tom Barclay. L’belga sarà un free agent la prossima estate e sembra che Vieira voglia venderedi perderlo per niente. Palace ha già due centravanti in Odsonne Edouard e Jean-Phillippe Mateta e Benteke è visto in eccesso rispetto ai requisitisua età. Barclay ha detto a GIVEMESPORT: “Penso che sarebbero aperti a una, ma dovrebbe adattarsi a loro perché non penso che sia lascelta ora, ma non sarei sorpreso se si limitassero a ciò che hanno in arrivo ad inizio stagione.“Non credo che considerino urgentemente quella posizione come una necessità di sostituzione tanto quanto sentivano da un anno a sei ...