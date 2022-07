Il noto marchio di gelato ritirato dal commercio: ecco cos’hanno scoperto (Di domenica 31 luglio 2022) Altro richiamo dal Ministero della Salute. Sul sito, infatti, è stato pubblicato l’avviso riguardante il marchio Decò, uno dei più noti del settore alimentare. Nello specifico il richiamo fa riferimento ai “6 Lemon Stecchi”, i gelati al limone dal bastoncino di liquirizia. I lotti sono LTE2186 – LTE 2192 – LTE 2193 –LTE 2200 – LTE 2201. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News su “TvZap” Gli operatori del settore alimentare hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata nei cibi da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato. Qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’operatore deve provvedere al richiamo e informare i consumatori sui prodotti a rischio, mediante cartelli da apporre nei punti vendita e post ad hoc pubblicati nella specifica area del ... Leggi su tvzap (Di domenica 31 luglio 2022) Altro richiamo dal Ministero della Salute. Sul sito, infatti, è stato pubblicato l’avviso riguardante ilDecò, uno dei più noti del settore alimentare. Nello specifico il richiamo fa riferimento ai “6 Lemon Stecchi”, i gelati al limone dal bastoncino di liquirizia. I lotti sono LTE2186 – LTE 2192 – LTE 2193 –LTE 2200 – LTE 2201. (continua a leggere dopo le foto) clicca qui per leggere tutte le News su “TvZap” Gli operatori del settore alimentare hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata nei cibi da essi posti ine a ritirare il prodotto dal mercato. Qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’operatore deve provvedere al richiamo e informare i consumatori sui prodotti a rischio, mediante cartelli da apporre nei punti vendita e post ad hoc pubblicati nella specifica area del ...

Nixnives1 : @2111Ludovyca Noto invece una passione smisurata per lui come fosse una rockstar. Non sarà il tuo caso ma è abbasta… - infoitsalute : Bibita richiamata dai supemercati, 'ingrediente pericoloso':: noto marchio nel mirino - infoiteconomia : 'Meglio di Tesla' dichiarazione pungente: il noto marchio sulla cresta dell'onda - fisco24_info : Elezioni, sondaggista Noto: '20% a Fi con Berlusconi? Se sarà campagna di valore, + 6-7%': (Adnkronos) - 'Il leader… - Savdro1 : @Peter_Italy Immagina che un tale il cui nome somiglia a quello di un noto marchio di acqua tonica, abbia un qualch… -